Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muhtardan mahallesine futbol sahası | Son dakika haberleri

        Muhtar, kendi imkânlarıyla mahallesine futbol sahası kazandırdı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, kendi imkanlarıyla mahalledeki beton alanı futbol sahasına dönüştürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:29 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, mahallede uzun yıllardır atıl durumda olan beton sahayı kendi imkanlarıyla futbol sahasına dönüştürdü. Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki alana çim ekildi, kale direkleri yerleştirildi. Hafta sonları mahalleli çocuklar, burada düzenlenen ücretsiz futbol antrenmanlarıyla hem spor yapıyor hem de sosyal hayatlarına katkı sağlıyor.

        2

        Mahalledeki çocuklardan Çınar Göçmez (13), "2 aydır burada futbol oynuyoruz. Hafta sonu antrenmanlarımız oluyor. Arkadaşlarımızla hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz hem de dostluklarımızı güçlendiriyoruz. Muhtarımız bize her zaman destek oluyor" dedi.

        Celal Aydın (13) ise "Futbola çok yabancıydım. 6 ay önce top bile süremiyordum. Şimdi düzenli maç yapıyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

        3

        Sahada top koşturan Kerem Altındiş, “Önceden kötü zeminde oynuyorduk, toplarımız patlıyordu. Şimdi çim sahada hem rahat oynuyoruz hem de arkadaşlığımız gelişti" dedi.

        Sahaya top oynamaya gelen Kazakistan uyruklu Ruslan Koligov da "Yurt dışından geldiğim için futbola alışamamıştım. Bu sahada daha iyi oynayabiliyorum. Arkadaşlarımla uyum sağladım, kendimi geliştirdim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

        4

        Mahalle esnafı da projeye sahip çıkıyor. Haşimişcan'da esnaflık yapan İzzet Güldal, "Çocuklarımız evde bilgisayar başında vakit geçirmek yerine burada futbol oynuyor, kaynaşıyor. Bizim gençliğimizdeki mahalle kültürünü yeniden yaşıyoruz. Oğlum da bu sahada oynuyor. Bu tür projeleri gönülden destekliyoruz" dedi.

        5

        Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, yıllardır hayalini kurdukları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Burası eskiden beton sahaydı. Bizim çocukluğumuz burada geçti, o zamanlar hep, 'Keşke çim sahada oynasak' derdik. O hayalimizi şimdi çocuklar için gerçekleştirdik. 4 ay önce çalışmalara başladık. Ailelere çağrı yaptık, çocuklarını sağlık raporlarıyla gönderdiler. 3 gönüllü hocamız var, aralarında milli sporcumuz da bulunuyor. Ben de yıllarca futbol oynadım. Burada çocuklara hem futbolu hem de arkadaşlığı, komşuluğu öğretiyoruz" dedi.

        6

        Projenin tamamen gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü belirten Ay, "Hafta sonları 2 gün antrenman yapıyoruz. Her şey gönüllülükle yürüyor. Esnafımız suyu gönderiyor, formaları yaptırıyor. Hiçbir ücret alınmıyor. Çocuklarımız sahada mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Burada çocuklarını getiren aileler de tanışıp sohbet ediyor. Herkesi bütünleştiren bir ortam oluştu. Çocuğa yapılan yatırım, en büyük yatırımdır" diye konuştu.

        7

        Ay, projenin sadece futbolla sınırlı kalmayacağını belirterek, "Sadece erkek çocuklarımız değil, kızlarımız için de spor imkanı sağlayacağız. Buraya voleybol sahası da yapacağız, söz verdik. Haşimişcan, Sinan, Gençlik, Zerdalilik ve Kaleiçi mahallelerinden çocuklarımız buraya geliyor. Belediyemiz de bize destek verdi, alanda çalışma yapmamıza izin verdi. Bu projeyle mahallemizi bütünleştirdik" dedi.

        8

        Antrenörlerden, muhtarın kardeşi Tamer Ay, "Çocuklara sadece futbol öğretmiyoruz. Dostluğu, paylaşmayı ve mahalle kültürünü de aktarıyoruz. İlk geldiğinde içine kapanık olan çocukların bugün çok daha öz güvenli olduklarını görüyoruz. Futbol dışında sosyal beceriler kazandılar. Bu saha hepimiz için çok değerli oldu" diye konuştu.

        #yerel haberle
        #antalya haberleri
        #muhtar
        #futbol sahası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi