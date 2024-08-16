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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında - Tümosan Konyaspor Haberleri

        MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında

        Trendyol Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılış maçında iki 3 puanlı takım, Tümosan Konyaspor ile Galatasaray, bu akşam 21.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:03
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

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        Sezonun açılışını İstanbul'da yapan iki takımdan Tümosan Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından yeni transferlerinin golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Galatasaray ise evinde Atakaş Hatayspor'u geriye düştüğü maçta golcüleri Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle geçmeyi başarmıştı.

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        Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

        Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

        Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Muslera

        5

        Kaan

        6

        Nelsson

        7

        Abdülkerim

        8

        Köhn

        9

        Torreira

        10

        Sara

        11

        Ziyech

        12

        Mertens

        13

        Barış Alper

        14

        Icardi

        15

        KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Slowik, Guilherme, Adil, Damjanovic, Uğurcan, Jevtovic, Ufuk, Pedrinho, Yusuf, Ndao, Umut

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