Müjde Ar trafik kazası geçirdi

Müjde Ar, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.