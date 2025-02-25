Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Müjde Ar trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Müjde Ar trafik kazası geçirdi

        Ünlü oyuncu Müjde Ar, trafik kazası geçirdi. Tedavi gördüğü hastaneden Ar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müjde Ar trafik kazası geçirdi
        ABONE OL

        Müjde Ar, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. 70 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Müjde Ar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı