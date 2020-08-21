Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz" diye duyurduğu konunun Karadeniz'de iki sahada bulunan doğalgaz rezervleri olduğuna vurgu yapılırken, Bloomberg News de bazı uzmanlara dayanarak konunun "Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlanması" olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması olarak müjdenin ne olduğunu açıkladı. Peki müjde nedir? İşte cevabı...

CUMHURBAŞKANI MÜJDESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjde için millete sesleniş konuşması yapıyor. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bulgular daha büyük rezervlerin habercisi. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Zonguldak açıklarındaki Fatih sondaj gemisi ile yapılan bağlantıda konuşan Bakan Albayrak ise, "İşin ekonomik boyutu itibarıyla bugün teknik süreci değerlendirdikten sonra çok net şunu ifade edebilirim ki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdiğimizi elhamdülillah görmüş oldum." ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." derken bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.