Ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin iki yıldızı Müjde Uzman ve Ceren Karakoç, SHOW TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na çok özel açıklamalar yaptı.

Dizide merak edilen birçok unsur var. Bunlardan biri de 'Alev' ve 'Abdullah Ünal'ın aşk hikâyesi... 'Kızılcık Şerbeti' izleyicisinin en çok merak ettiği soruya Müjde Uzman şu yanıtı verdi: O kadar sürprizlerle dolu bölümler yapıyoruz ki senaristlerimiz bütün izleyicileri şaşırttığı gibi bizi de şaşırtıyor. Olabilir de olmayabilir de" ifadelerini kullandı.

Müjde Uzman, "Bu denli bir başarıyı tahmin etmesem de dizinin konuşulacağından emindim. İlk bölüm fragmanı çok vurucuydu. Daha önceden yapılmamış bir işti" dedi.

'Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden ikisi olan 'Alev' ve 'Nursema'yı canlandıran Müjde Uzman ve Ceren Karakoç, dizinin başarısıyla ilgili sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Ömür Sabuncuoğlu, 'Kızılcık Şerbeti' setinin 'en'lerini sordu iki sevilen oyuncuya. Ceren Karakoç'a göre setin en komiği Barış Kılıç... Dizinin başrol oyuncusu Barış Kılıç'ın en büyük özelliğiyle sette herkesi güldürürken kendi sahnelerinde hiç gülmeyip ciddi kalabilmeyi başarabilmesi. Setin en iştahlısı ise 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay’ı Feyza Civelek'miş...

CEREN KARAKOÇ MUTLU EVLİLİĞİNİN SIRLARINI ANLATTI

'Nursema' karakteriyle büyük bir başarı yakalayan oyuncu Ceren Karakoç, meslektaşı Osman Karakoç ile 10 yıllık mutlu bir evlilik yürütüyor. Bu evlilikle ilgili ilk kez konuşan Karakoç, "Eşimin sakinliğini ve dinginliğini es geçemeyeceğim. Osman oldukça çok sakin ve beni dengeleyen bir eş. Benim en büyük eleştirmenim O" dedi.

Ceren Karakoç ve eşi Osman Karakoç

Evdeki huzurun sırrını açıklayan Ceren Karakoç, "Mesleğimizi eve getirmiyoruz. Osman eğitmenlik de yapıyor ve evde asla bu konuları konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜJDE UZMAN'IN TAMİR MERAKI

'Kızılcık Şerbeti'nin en eğlenceli karakteri 'Alev'e hayat veren Müjde Uzman'ın tamir uzmanı olduğunu biliyor muydunuz? Evinde bozulan her şeyi tamir edebilme yeteneğine sahip olan Uzman, "Kendimi bildim bileli meraklıyım bu konulara. Tamir edemediğim şey yok gibi" dedi.

Otomobil bile tamir edebildiğini söyleyen Müjde Uzman, "Gençliğim oto sanayilerde geçti" ifadelerini kullandı.

'MÜJDAT' VE 'NURFENA'

Müjde Uzman ve Ceren Karakoç, ayrıca lakaplarını da açıkladı. Uzman, sadece sette değil özel hayatında da 'Müjdat' diye çağırıldığını söylerken Karakoç'un 'Kızılcık Şerbeti' setindeki lakabının 'Nurfena' olduğunu söyledi.

MÜJDE UZMAN'DAN TARKAN'A MESAJ VAR

Tarkan'ın yıllar önce Milli Takım için çekilen 'Bir Oluruz' klibinde oynadığı ortaya çıkan Müjde Uzman, Tarkan ile ilgili anısını ilk kez anlattı.

Müjde Uzman, "Klip çekilirken Tarkan'ı deri ceketi ve incecik gömleğiyle meraklı gözlerle izliyordum. Çünkü büyük hayranıydım. Dansçı kızlardan biri Tarkan'a dönüp beni göstererek 'Bu seni seviyor' dedi ve kaçtı. Beni gören Tarkan sarılmaya kalktı ama ben bırakın sarılmayı ne yapacağımı bilemeyerek onu ittim" dedi.

Müjde Uzman, yıllar sonra SHOW TV aracılığıyla Tarkan'a seslenerek, "Tarkan sana bir sarılma borcum var" ifadelerini kullandı.