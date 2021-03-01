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Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman kaldırılacak? Açıklama geldi mi?

Mülakatlar kaldırılıyor mu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öğretmen atamalarında, kamu alımlarında uygulanan mülakatlar için İnsan Hakları Eylem Planı'nda yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte mülakatlarla ilgili son dakika gelişmeleri...

Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman kaldırılacak? Açıklama geldi mi?

Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar kaldırılacak mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafındna merak konusu oldu. Kamuda önemli değişiklikler yapılması beklenirken, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedefin daha hayata geçirilmesi ön görülüyor. İşte mülakatların kaldırılmasıyla ilgili ayrıntılar...

MÜLAKATLAR KALDIRILIYOR MU? ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı planın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakatlar kaldırılacak.

Edinilen bilgiye göre eylem planıyla birlikte mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda, istinaf kanun yolunda, aynı konulardaki karar farklılıklarını gidermek amacıyla yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor. Ayrıca, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları gerek düzenleyici ve denetleyici, gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alabilecek, uygulamasını takip edecek.

ÖĞRETMEN VE KAMU ATAMALARINDA MÜLAKATLAR NE ZAMAN KALDIRILACAK?

İnsan Hakları Eylem Planı’na göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak. Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı kapsamı

*Mülki idare amirleriyle üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları duyarlılığını artırılması için de faaliyetler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda toplumun insan haklarına duyarlılığını artırmak amacıyla din görevlilerine temel insan hakları eğitimi verilecek.

*Planın hedefleri arasında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor. Önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyer avukatların, eylem planıyla birlikte bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacak.

*Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı’nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulamasının hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor. İstanbul’un ardından önümüzdeki dönemde Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında da uygulamanın başlaması hedefleniyor.

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