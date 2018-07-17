Münbiç'te ABD ile doğrulama müzakeresi

PKK/YPG'lilerin Münbiç'i boşalttığı haberleri dolaşıma sokulurken bir yandan da ABD/CENTCOM komutanlarının PKK'lılarla çektirdiği fotoğraflar medyaya yansıdı. Dışişleri Bakanlığı, "PYD/YPG'nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç devam ediyor, devriye üzerindeki kontrol noktalarında çekilme sürüyor" açıklamasıyla Münbiç'in tamamen boşaltıldığı haberlerini yalanladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde varılan mutabakata sadık kalınması beklentisi en üst seviyede iletti.
İSTİHBARAT DOĞRULAMA YAPACAK
Habertürk Ankara Temilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, PKK/YPG'lilerin Münbiç'i tam olarak boşaltıp boşaltmadıkları, buraya Kandil'den ya da başka bölgeden terör örgütü üyelerinin getirilip getirilmediği, çıkan PKK'lıların sayısı ve kimlik tespiti, ayrılanların yerine SDG'den militanların konulup konulmadığı, nereye gidecekleri, çıkış koridorları oluşturulması ve bunların denetimi, silahların teslimine nezaret edilmesi gibi konularda Milli İstihbarat Başkanlığı ve Genelkurmay doğrulama, etiketleme ve işaretleme çalışması yapacak. Bu işlemler, teknik vasıtalarla ve insan istihbaratı kullanılarak yapılacak. PKK'nın Münbiç'ten tamamen çekildiği tespit edildikten sonra diğer aşamaya geçilecek.
TEL RİFAT GİBİ OLMASIN
Türkiye, Ruslar'ın Tel Rifat'ta yaptığının benzerinin Münbiç'te yaşanmaması için işi sıkı tutuyor. PKK/YPG'nin 2 yıldır elinde tuttuğu, örgütün Afrin'e açılan kapısı durumundaki Tel Rıfat, terör örgütünün Münbiç dışında Fırat'ın batısında elinde kalan son noktaydı. Terör örgütünün Tel Rıfat'taki elemanlarının büyük bölümünü ancak tamamını değil, Münbiç'e çektiği biliniyor. Bu kritik noktada Suriye ve Rus askerleri bulunuyor ancak ÖSO birlikleri ile buradan tamamen çıkmayan PKK'lılar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaları ve gerginlikleri önlemek maksadıyla Rusya Ateşkesi İzleme Merkezi'nin desteğiyle Tel Rıfat'ta gerilimi azaltma bölgesi kurulmuş durumda. ABD'nin önümüzdeki süreçte PKK konusundaki tavrı netleşmiş olacak. ABD'nin PKK ile Fırat'ın doğusunda da işbirliğinin devam etmemesi konusunda süreç içinde ABD'ye yoğun baskı uygulanacak.
MÜNBİÇ YOL HARİTASI
Milli İstihbarat Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay’dan uzmanlar, Münbiç’le ilgili ön hazırlık toplantısı yaptı, uygulama safhasına geçildi. Bu safhada YPG Münbiç'ten çekilecek. Boşaltılan sahanın kontrolünü Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Çekilme tamamen sağlandıktan sonra üçüncü aşamada buraları kimlerin yöneteceğine ve güvenlik kuvvetlerinin kimlerden oluşacağına istişarelerle karar verilecek. Münbiç modeli başarılı olursa YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşınacak. Diğer bölgelerden de YPG'nin çekilmesi ve yerel unsurlara teslim edilmesi sağlanacak. Başta Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olmak üzere Münbiç, Rakka, Kobani ve diğer şehirleri terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönüşleri sağlanacak.
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