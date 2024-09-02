Murat Boz coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ülkemizin en kapsamlı festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale’de düzenlenen organizasyonda Murat Boz Konser verdi.

On binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konserde Boz, gerek sahne repertuarı gerekse muhteşem performansıyla geceye damga vurdu. Başarılı sanatçı, on binlerce hayranının hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarıyla, zaman zaman duygusal zaman zaman hareketli ve eğlenceli dakikalar yaşattı.