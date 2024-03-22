Murat Boz, mezun olduğu liseyi ziyaret etti

"MÜZİĞE ANNEM SAYESİNDE BAŞLADIM"

Gelen soruları yanıtlayan Murat Boz, lise yıllarını anlatarak öğrencilerle duygularını paylaştı. Boz, bir öğrencinin; "Hayatınızın dönüm noktası nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı; "Müzisyen olmaya annem sayesinde karar verdim. Aslında çocukluk yıllarımda gittiğimiz yerlerde şarkı söylerdim. Annem bir yaz 'Seni Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi sınavına yazdırdım' dedi. Sonra müzik hocam sayesinde çok ilerleme kaydettim. Müziğe başlamamı sağlayan annemdir."