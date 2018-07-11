HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre; Murat Boz ile Burak Özçivit'in 2016'da 'Kardeşim Benim' ile başlayan partnerliği sona erdi. Zafer Külünk'ün senaryosunu yazdığı, Mert Baykal'ın yönettiği film gösterimde kaldığı 28 haftada 2 milyon 70 bin kişi tarafın izlenip 23 milyon 134 bin TL hasılat elde ederek yılın en çok izlenen filmi olmuştu. Elde edilen bu başarı sonrasında seri haline getirilmesine karar verilen 'Kardeşim Benim'in ikincisi geçtiğimiz yaz aylarında çekilerek 24 Kasım'da izleyiciyle buluştu. Ne var ki 'Kardeşim Benim 2'ye izleyicinin gösterdiği ilgi ilkinin çok gerisinde kaldı.

ARTIK KARDEŞ OLMAYACAKLAR



573 bin kişinin izlediği, elde ettiği 6 milyon 574 bin TL hasılatla zarar eden 'Kardeşim Benim 2', yılın en çok izlenen filmler listesinde 15'nci sırada yer aldı. Bu başarısızlık sonrasında seriye devam etmeme kararı alan Murat Boz, oyunculuk adına yeni arayışa girdi. BKM ve Abdullah Oğuz'dan gelen tekliflerini değerlendirmeye alan Boz, senaryoları okuduktan sonra hangi filmde rol alacağına karar verecek.





