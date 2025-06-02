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        Haberler Bilgi Magazin Murat Ceylan duyurdu! Survivor Hikmet elendi mi, neden ayrıldı? Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Murat Ceylan duyurdu: Survivor Hikmet elendi mi, neden yok? Survivor Hikmet kimdir?

        Survivor All Star'da Hikmet Tuğsuz adaya veda etti. Murat Ceylan, yarışmadan ayrılan Hikmet'in neden adaya veda ettiğini yaptığı açıklama ile duyurdu. Yarışmacı ve izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanan karar, "Survivor Hikmet elendi mi, neden yok? Survivor Hikmet kimdir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Survivor Hikmet'in hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 23:13 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:35
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        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Murat Ceylan, Hikmet Tuğsuz'un yarışmaya veda ettiğini duyurdu. Survivor'da adım adım finale gidilirken, Hikmet'in ayrılık kararı, yarışmacılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, Survivor Hikmet'in neden yarışmadan ayrıldığını araştırmaya başladı. Peki, "Survivor Hikmet elendi mi, neden yok? Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...

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        SURVİVOR HİKMET ELENDİ Mİ?

        Murat Ceylan Hikmet'in ayrılığına ilişkin, "Gördüğünüz gibi Hikmet burada değil. Ailesiyle iletişime geçtik ve onlar da görüşme talebinde bulundular. Yapılan görüşmeler sonucunda, özel nedenlerden dolayı Hikmet'in Survivor'a devam edemeyeceği kararı alındı.

        Vedalaşmaya gelemeyecek. Son dönemlerdeydi, maalesef bu sebepten dolayı bizde Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

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        HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

        Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Aslen Antalyalı olan Tuğsuz, çocuk yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle dikkat çekti. Güçlü fiziği, rekabetçi yapısı ve disiplinli yaşam tarzıyla Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından biri haline geldi. 1.88 metre boyunda ve 93 kilogram ağırlığında olan Tuğsuz, yarışma süresince uyguladığı sıkı antrenman ve beslenme programıyla fiziksel dayanıklılığını kanıtladı. İlk olarak 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan sezonunda yer alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. 2025’te Survivor All Star’a katılarak yeniden adından söz ettirdi.

        Tuğsuz, yarışmadaki hırslı ve lider ruhlu karakteriyle tanınsa da, bu kez saha dışı olaylarla gündeme geldi. Özellikle Türkiye’ye dönüş ödül oyunundaki tavırları, hakkındaki suçlamaları daha da öne çıkardı.

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