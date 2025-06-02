SURVİVOR HİKMET ELENDİ Mİ?

Murat Ceylan Hikmet'in ayrılığına ilişkin, "Gördüğünüz gibi Hikmet burada değil. Ailesiyle iletişime geçtik ve onlar da görüşme talebinde bulundular. Yapılan görüşmeler sonucunda, özel nedenlerden dolayı Hikmet'in Survivor'a devam edemeyeceği kararı alındı.

Vedalaşmaya gelemeyecek. Son dönemlerdeydi, maalesef bu sebepten dolayı bizde Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.