"Minik kurabiyeyle tatlı bir yıl diliyoruz"

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil dün düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan otomobilin 2022 yılında piyasa çıkacağı açıklandı.

YERLİ OTOMOBİLE ŞARKI YAZDI

Ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar gecikmezken şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yerli otomobile şarkı yazdığını duyurdu. Kekilli, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum.