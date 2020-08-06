Sosyal medya fenomeni ve Dj Murat Övüç, Bodrum'da sahne aldığı mekanda, polemik yaşadığı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür etmişti.

Günlerdir tepkilerin odağında yer alan Övüç, Instagram hesabından bir video yayınlayarak, Yeşim Salkım'dan özür diledi.

Yayınladığı videoya ünlü şarkıcıyı etiketleyen sosyal medya fenomeni, "Suskunluğumu bozuyorum, artık bir şeyler söyleme zamanı geldi. Öncelikle sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul eylesin" dedi.

Murat Övüç’ün özür dilemesinin ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından “Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü olmaz.” paylaşımını yaptı.