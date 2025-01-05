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        Murat Övüç serbest bırakıldı

        Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Övüç serbest bırakıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:32
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        Murat Övüç serbest bırakıldı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

        Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

        Övüç'ün 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Övüç, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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