Murat Özkaya'dan taraftara sitem
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, evinde konuk edecekleri Başakşehir maçı öncesi taraftar sayısının az olmasına tepki gösterdi.
Giriş: 31.03.2025 - 19:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:59
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Süper Lig'in 29. haftasında ağırlayacakları Başakşehir maçı öncesi tribünlere sitemde bulundu.
TARAFTAR TEPKİSİ
Özkaya, karşılaşma öncesi gelen, "Nasıl bir maç bekliyorsunuz?" sorusunun ardından, "Her zamanki gibi boş tribünler, çok kötü! Stadyumu doldurun." diye konuştu.
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