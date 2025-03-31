Murat Özkaya'dan taraftara sitem!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Süper Lig'in 29. haftasında ağırlayacakları Başakşehir maçı öncesi tribünlere sitemde bulundu.

TARAFTAR TEPKİSİ

Özkaya, karşılaşma öncesi gelen, "Nasıl bir maç bekliyorsunuz?" sorusunun ardından, "Her zamanki gibi boş tribünler, çok kötü! Stadyumu doldurun." diye konuştu.