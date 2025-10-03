Habertürk
        Haberler Magazin Murat Soner, eleştirilerini sahneye taşıyor

        Murat Soner, eleştirilerini sahneye taşıyor

        Murat Soner, 'Dizimde Oynar mısın?' adlı interaktif gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. YouTube'da sürdürdüğü eleştirilerini sahneye taşıyan Soner, hem eğlenceli bir şov hem de yeni yüzler için fırsat sunacaklarını söyledi

        Giriş: 03.10.2025 - 18:56 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:01
        Dizi ve film eleştirmeni Murat Soner, sektördeki eleştirilerini sahneye taşıyan yeni gösterisi 'Dizimde Oynar mısın?' ile izleyici karşısına çıkacak. Yeniköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Soner, gösteriden bahsetti.

        Soner, "Yedi yıldır sektörün içerisinde sektörü eleştiriyorum. Dizileri eleştiren adam olarak bilinir. Baktık YouTube'da olmuyor hiçbir dizi değişmiyor, bunu gösteriyle yapalım istedik. Üç farklı dizi formatıyla yapacağız. İzleyiciyle interaktif şov olacak. Televizyondaki dizilerden birer sahne alıp diziler oluşturacağız. İzleyenlerle yapacağız. Kostüm ve silahlar verip, gerçekten çekeceğiz. İleride dizi ve film çekmeyi planlıyoruz, sahneye çıkanlardan bazılarının telefonu alıp, profesyonel anlamında kullanacağız. Hem eğlence hem de yeni yüzleri ekrana kazandıracağız. Sonra diziler maliyet yüzünden yayından kalkıyor. Dizilerde yer almak isteyenler için de bir fırsat. Hiç sahneye çıkmayanlar için de bir eğlence... Önce İstanbul, İzmir ve Ankara ile başlıyoruz. Ocak ayında Türkiye turnesine çıkacağız" dedi.

        İSİM ANNESİ YASEMİN SAKALLIOĞLU

        #Murat Soner
