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        Haberler Magazin Murathan Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor

        Murathan Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor

        Yazar Murathan Mungan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'ye dava açacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 02:19 Güncelleme: 29.03.2024 - 02:23
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        Mungan, İYİ Parti'ye dava açıyor
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        Murathan Mungan, İYİ Parti ile davalık oluyor.

        İYİ Parti, reklam videosunu X hesabından; "Türk milletini seçeneksizliğe mahkûm eden bu 'Maskeli Balo'nun son bulması için; 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz!" notuyla paylaşmıştı.

        Sözleri Murathan Mungan'a ait olan şarkının dizelerinin İYİ Parti tarafından bilgisi dışında kullanıldığını söyleyen yazar, şu ifadeleri kullandı: Maskeli Balo' adıyla bilinen şarkımın ruhunu, fikrini oluşturan dizelerimin bir siyasi parti tarafından rızam ve bilgim dışında kullanıldığını üzüntüyle öğrendim. Konuyla ilgili yarın Bişar Alınak & Partners tarafından dava açılacağını duyurmak isterim.

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        Murathan Mungan'ın avukatı, Bişar Abdi Alnıak ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

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        #Murathan Mungan
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