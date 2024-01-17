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        Muş'ta kar ve tipi; karayolunda mahsur kalan 35 kişi 3 saatte kurtarıldı

        MUŞ'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Muş- Mutki karayolunda mahsur kalan 12 araç içerisindeki 35 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:48 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:50
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        Muş'ta kar ve tipi; karayolunda mahsur kalan 35 kişi 3 saatte kurtarıldı
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        MUŞ'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Muş- Mutki karayolunda mahsur kalan 12 araç içerisindeki 35 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Muş'ta etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Muş- Mutki karayolunun 10'uncu kilometresinde 12 araç içerisindeki 35 kişi yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113´üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açıp, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 12 araç içerisinde mahsur kalan 35 kişiyi kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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