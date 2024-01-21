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        Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

        MUŞ-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:00
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        Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
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        MUŞ-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10´uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı. Durumun 112´ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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