Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
MUŞ-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
MUŞ-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10´uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı. Durumun 112´ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı.
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