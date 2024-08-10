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        Muş'ta akaryakıt istasyonundaki otomobil, alev aldı

        MUŞ'ta, akaryakıt istasyonundaki otomobilin motor kısmından alevler çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:15
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        Muş'ta akaryakıt istasyonundaki otomobil, alev aldı
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        MUŞ'ta, akaryakıt istasyonundaki otomobilin motor kısmından alevler çıktı. Hortumla su sıkılıp yangın tüpüyle müdahale edilen araçtaki yangın, büyümeden söndürüldü. Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, İstasyon Caddesi Dörtyol Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Eski model otomobiliyle mola vermek için akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bir süre sonra yoluna devam etmek istedi. Otomobil hareket ettiği anda motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü, aracını tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için vitesi boşa alıp geri geri gitti. Akaryakıt istasyonu çalışanları da hortumla su sıkıp yangın tüpüyle müdahale etti. Sürücü ve istasyonda çalışanların çabasıyla yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Olay sırasında istasyonda yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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