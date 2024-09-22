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        Muş'a şehit ateşi düştü

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın (23), Muş merkeze bağlı Sungu beldesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:20
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        Muş'a şehit ateşi düştü
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın (23), Muş merkeze bağlı Sungu beldesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

        Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu haberini, Muş'un merkeze bağlı Sungu beldesinde yaşayan ağabeyi Engin Abakay'a yetkililer haber verdi. Acı haberi alan ağabey ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağı asılan şehit evine, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

        Yıllar önce ölen Ayşe-Nurettin Abakay çiftinin iki çocuğundan küçüğü ve bekar olan Maşallah Abakay'ın cenazesi, akşam saatlerinde Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirilecek. Şehit Abakay'ın yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası düzenlenecek törenle Sungu beldesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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