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        Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        MUŞ'tayolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetin sürücüsü Ali Özmen hayatını kaybetti, yanındaki Ömer Tuğlacı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:50
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        Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        MUŞ'tayolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetin sürücüsü Ali Özmen hayatını kaybetti, yanındaki Ömer Tuğlacı yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Muş'un Tandoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan'dan Elazığ istikametine giden yolcu treni, hemzemin geçitte Ali Özmen'in kullandığı (55) 09 RS 255 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Özmen ile yanındaki Ömer Tuğlacı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Özmen hayatını kaybetti, Ömer Tuğlacı'nın tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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