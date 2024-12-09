İran uyruklu 2 şüphelinin medelerinden 94 kapsül halinde metamfetamin çıkarıldı
MUŞ'ta İran uyruklu 2 kişinin midelerinden 94 adet kapsül halinde 928 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.
MUŞ’ta İran uyruklu 2 kişinin midelerinden 94 adet kapsül halinde 928 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.
Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde nakli gerçekleştirdiklerinden şüphelendikleri İran uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sırasında davranışlarından şüphelenilen İranlı 2 kişi, hastaneye götürüldü. Burada çekilen tomografi sonucu şüphelilerin uyuşturucu madde yuttukları belirlendi. Hastanede yapılan müdahale ile 2 şüphelinin midesinden 94 adet kapsül halinde toplam ağırlığı 928 gram metamfetamin çıkarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan tutuklandı.
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