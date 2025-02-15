Muş'ta çocuklar, tepsi, leğen ve poşetle kaydı
MUŞ'ta parkta buluşan çocuklar, kızakları olmadığı için annelerinin börek pişirdiği tepsi, leğen ve poşetle kaydı.
MUŞ’ta parkta buluşan çocuklar, kızakları olmadığı için annelerinin börek pişirdiği tepsi, leğen ve poşetle kaydı.
Kara kışın hüküm sürdüğü Muş'ta çocuklar, kar çilesini eğlenceye dönüştürdü. Son yağışlarla kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği kentte, çocuklar kayak keyfi yaşadı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Göletli Park'ta buluşan çok sayıda çocuk, kızakları olmadığı için evden getirdikleri, annelerinin börek pişirdiği tepsi, leğen, poşetlerle kaydı. Park içindeki tepeye çıkarak kayak yapan çocuklar, gün boyu doyasıya eğlendi.
Göletli Park'ta kayan Mesut Okan (11), "Kızağım olmadığı için evden tepsiyi alıp geldim. Kar çok güzel. Hep birlikte kayıyoruz" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.