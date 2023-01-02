Muş'ta İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş İl Genel Meclisi'nin ocak ayı toplantısı, Meclis Başkanı Sait Yıldırım Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi salonunda düzenlenen toplantı, açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başladı.
Toplantıda Muş merkez, Bulanık, Hasköy, Malazgirt ve Korkut ilçeleri mütevelli heyetinde görev alacak hayırsever vatandaşların belirlenmesi, Kale ve Muratpaşa mahallelerinin doğalgaz kullanım konuları ile denetim komisyonunda görev alacak İl Genel Meclisi üyelerinin seçilmesi konuları değerlendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yıldırım, 2023'ün Muş'a ve tüm insanlığa hayır getirmesini temenni etti.
Yıldırım, "2023 meclis toplantılarını ahenk, birlik beraberlik ve güzel bir kaynaşma içinde yürüteceğimize kanaat getiriyoruz. Temennimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde meclis çalışmalarımız olacaktır." diye konuştu.
Toplantıda 7 madde görüşüldü.