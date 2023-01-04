Korkut ilçesinin elektrik yatırımları ele alındı

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MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğünün yatırımları değerlendirildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ahmed Çelik, Korkut Belediye Başkan Vekili Ersin Sayılgan, VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, ilçe genelinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları, elektrik alt yapısının güçlendirilmesi için yapılan ve planlanan yatırımlar anlatıldı, muhtarların talepleri alındı.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

"VEDAŞ geleneği olarak muhtarlarımızın görüş ve önerilerine büyük önem veriyoruz. Bu toplantıda da karşılıklı istişarenin çözüm için en kısa yol olduğuna bir kez daha şahit olduk. Benzeri toplantılarımızı yeni yılla birlikte de sürdüreceğiz. Toplantıya katılım sağlayan Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkan Vekilimize ve çok kıymetli muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

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