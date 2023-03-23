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Muş'ta akademisyenler, kadınları "şiddet ve erken yaşta evlilik" konusunda bilgilendirdi

AA

Muş'ta akademisyenler, kadınları "şiddet ve erken yaşta evlilik" konusunda bilgilendirdi

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli akademisyenler, 2 bini aşkın kadını "şiddet ve erken yaşta evlilik" konusunda bilgilendirdi.

Üniversitede görev yapan akademisyenler, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Erken Evlilik ve Kadına Şiddetle Mücadele Eylem Planı" kapsamında köy köy, mahalle mahalle gezerek, kadınlara seminer verdi.

Geçen yıldan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında akademisyenler, son olarak il merkezine 114 kilometre uzaklıktaki Bulanık ilçesine bağlı Güllüova Mahallesi ile Bulanık Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) gitti.

Akademisyenler, seminerler sırasında kadınların dile getirdiği sorun, talep ve önerileri de rapor halinde ilgili kurumlara iletti.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cennet Ceren Çavuş, AA muhabirine, kadının konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında köylerde, mahallelerde bir araya geldikleri kadınlara farkındalık eğitimleri verdiklerini söyledi.

Kadınların çalışma hayatında yer alabilmesi ve yararlanabilecekleri imkanlar hakkında da bilgiler aktardıklarını dile getiren Çavuş, şöyle konuştu:

"Muş merkez, ilçe ve köylerde 2 binden fazla kadına ulaştık. Bundan sonraki süreçte de yine ilçelerdeki ADEM'ler olmak üzere belirlediğimiz köy ve mahallelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bulanık ADEM'de yaklaşık 100 kadınla bir araya geldik. Yaptığımız seminerin sonucunda aldığımız geri dönüşler çok olumluydu. Bu tür olumlu sonuçlarla karşılaşmak bizi bundan sonra yapacağımız işler için motive ediyor. Merkezin amacı, toplumdaki tüm dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışma yapmak."

- "Erken yaşta evliliğin bitirilmesi en büyük amaçlarımızdan biri"

Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz ise projenin amacının, kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, erken yaşta evliliğin bitirilmesi, ekonomik ve toplumsal yönden ayakları yere basan güçlü kadınların ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.

Kentte 2 bini aşkın kadına bu konuda seminer verdiklerini anlatan Kaymaz, "Yapılan çalışmalara göre Muş, Ağrı'dan sonra erken yaşta evlilikte ikinci sırada yer almaktadır. Erken yaşta evlilikler, şiddet unsurunu doğuran, kadının ekonomik ve sosyal anlamda gücünün zayıfladığını gösteren en büyük belirtidir. Toplumumuzda kadının öneminin artırılmasına dönük bu çalışma kapsamında erken yaşta evliliğin bitirilmesi en büyük amaçlarımızdan biridir." dedi.

Seminere katılan kadınlardan Buket Nakış ise kadınlara yönelik bu tür eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek, "Üniversiteden gelen hocalarımız, kadın hakları ve kadının kendini nasıl savunacağını anlattı. Böyle bir etkinlik yapmaları çok güzel. Kadınları çok bilinçlendirdiler. Erken yaşta evlilikle ilgili eğitim verdiler. Kadınların kendi haklarına sahip çıkmaları güzel olur. Belki sesini duyuramıyorlar ancak böyle programlarla kendilerini ifade edecek duruma geliyorlar." diye konuştu.

Güllüova Mahallesi Muhtarı Erkan Konat ise "Muş Alparslan Üniversitesindeki öğretim üyelerimiz kadınlara güzel bir program hazırlamışlar. Kadına şiddet ve erken yaşta evlilikle ilgili bilgiler verdiler. Program çok olumlu geçti. Bu programların devam etmesini isteriz." ifadesini kullandı.

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