Muş'ta depremzedelere iftar yemeği

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MUŞ (AA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Muş'a yerleştirilen afetzedeler için iftar programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelere verilen iftar yemeğinde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, 6 Şubat'a meydana gelen depremin etkilerinin çok büyük olduğunu söyledi.

İlk andan itibaren devletin bölgeye gittiğini belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde görevlendirildik. Bölgede 50 gün kaldık. İlk 10 gün arabada yattım. Devletin valileri, kaymakamları ve diğer tüm kamu görevlileri bölgeye görevlendirildi ve o bölgeyi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıldı. Şu anda belli bir noktaya gelindi. İnşallah en yakın zamanda bitirilecek."



AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise "Bu ülkenin başındaki Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri asla yalnız bırakmayacak, bize talimatı öyle oldu." dedi.



Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde depremden etkilenerek ailesiyle Muş'a yerleşen Ramazan Toptaş da "Yaklaşık 2 aydır yurtta kalıyoruz. Bu süreçte devletin temsilcileri olan Vali ve Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından yoğun ilgi gördük. İnşallah şartlar uygun görüldüğü taktirde tekrar memleketimize döneceğiz." diye konuştu.

Programa, Muş Belediye Başkan Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve çok sayıda depremzede katıldı.

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