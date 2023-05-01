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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam

AA

Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Genç nüfusun yoğun olduğu Muş'ta, devletin de sunduğu desteklerle açılan ve açılması planlanan tekstil atölyeleri ve fabrikalarda 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Bölgeye uygulanan teşvikler ve yatırım yapmak isteyenlere verilen destekler sayesinde tekstil sektörünün geliştiği Muş'ta, Vali İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle kurulan Muş Valiliği Sultan Alparslan Tekstilkent ile kentin birçok noktasında 77 atölye ve fabrika faaliyet gösteriyor.

Fabrika ve atölyelerde işe başlayan yaklaşık 6 bin genç, aldıkları eğitimle üretim çarkının bir parçası haline geliyor.

Gençlerin ürettiği ürünleri yurdun dört bir yanına ve yurt dışına gönderen işletme sahipleri de hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunuyor.

Kentin farklı noktalarında inşaatı devam eden ve kısa süre içinde üretime başlaması planlanan fabrikalarla tekstil sektöründe hedeflenen 10 bin istihdam rakamına ulaşılması bekleniyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, Muş'ta tekstil atölyesi ve fabrikaların şehir merkezinde ve beldelerde dağınık şekilde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu tür iş yerlerinin, kümelenmenin maliyet açısından avantaj oluşturduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Daha önce inşa edilmiş Sungu Tekstilkent'te mevcut küçük atölyelerin yanına biz 5 bin metrekarelik fabrikalar yaptık. Bu fabrikalar üretime geçti. Muş merkezdeki Sultan Alparslan Tekstilkent de faaliyete başladı. Burada da gençlerimiz çalışıyor. Muş'ta tekstil istihdamında önemli bir gelişme var. Gençlerimize önemli gelir kapısı olacak. İstihdam edilecek 10 bin kişinin ortalama hane büyüklüğünün 4-5 olduğunu düşünürsek, Muş'ta 45 bin kişiye doğrudan katkı veren sektörden bahsediyoruz. Sungu Tekstilkent büyüdü, daha da büyüyecek. Merkezdeki Sultan Alparslan Tekstilkent ile istihdamımız çok daha yukarılara çıkacak."

- "Yoğun talep var"

Korkut ilçesinde yeni bir tekstil fabrikasının temelini atacaklarını, böylece ilçede önemli bir istihdam alanının oluşacağını belirten Gündüzöz, üretimde önemli gelişmelerin olduğunu, organize sanayi bölgesinde parsellerin dolduğunu vurguladı.

Kentin geliştiğini, her alanda iyileşmelerin olduğunu dile getiren Gündüzöz, şunları kaydetti:

"İhracat önemli. İhracatı en fazla artan illerden biriyiz. Dolayısıyla rekorları kırmaya devam edeceğiz. Bizim 18 yaş altı nüfusumuz yüzde 39. Türkiye'nin çocuk nüfusu en fazla beşinci ili olduk. Türkiye'nin en genç nüfusu olan ilk üç ilinden biriyiz. Dolayısıyla genç işsizliğin sıkıntı olabileceği yerde biz istihdamı en kolay nasıl artırtırız? Böyle bir ortamda tekstil fabrikaları kurtarıcı. Yoğun bir şekilde 'Bize fabrika alanı verin, üretim yapalım' diye müracaat eden şirketler var. İnşallah tekstil çok hızlı gelişiyor, vatandaşlarımız önemli bir istihdama kavuşuyor."

Sultan Alparslan Tekstilkent'teki fabrikada çalışan Ayten Yetiş ise 4 ay önce işe başladığını belirtti.

Fabrikada ihtiyaçlarının karşılandığını, iyi bir çalışma ortamının sağlandığını anlatan Yetiş, "Açılan fabrikalar, iyi bir iş imkanı sağlıyor. Muş'ta çok fazla iş imkanı yok. Son birkaç yıldır açılan fabrikalar sayesinde birçok insan ekmek sahibi oldu. O yönden çok avantajlı. Buraya ilk geldiğimde deneyimim yoktu, mesleği burada öğrendim. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Şimdi kendimi geliştiriyorum." diye konuştu.

Fabrika çalışanlarından Filiz Erdem de "Muş'ta tekstil fabrikalarıyla bize güzel bir iş imkanı oluşturuldu. Burada meslek sahibi oldum. Buna katkı sunan herkese teşekkür ederim. Makineci oldum, bütün makineleri biliyorum. 5,5 yıldır burada çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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