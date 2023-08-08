Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muş'ta iki köyün sakinleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta iki köyün sakinleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - Muş'ta aralarında husumet bulunan iki köyün sakinleri barıştırıldı.

        Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyü ile Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşayan vatandaşlar arasında bir yıl önce arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga husumete dönüştü.

        Kanaat önderlerinin araya girmesiyle Kıryaka köyünde bir araya getirilen köylüler, el sıkışarak barıştı.

        Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, iki köy arasında arazi anlaşmazlığı sonucu başlayan husumetin sona erdirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Karayel, "Olay büyümeden barışla sonuçlandı. Benzer olaylarda büyük acıların yaşandığını biliyoruz. Önemli olan olayların büyümemesidir. Husumetlerin barışla sonuçlanmasını temenni ediyorum." dedi.

        Barış yemeği ile son bulan programa, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, kanaat önderleri ve köylüler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Tarım makinelerinin giremediği tarlalardaki nohutları kadın işçiler topluyo...
        Tarım makinelerinin giremediği tarlalardaki nohutları kadın işçiler topluyo...
        Karasu Nehri'nin yüzeyi yosunla kaplandı
        Karasu Nehri'nin yüzeyi yosunla kaplandı
        Muş'ta dere yatağına düşen inek 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
        Muş'ta dere yatağına düşen inek 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
        Malazgirt'te öğrencilere yüzme kursu veriyor
        Malazgirt'te öğrencilere yüzme kursu veriyor
        Muş Belediyesi 120 çocuk için sünnet şöleni düzenledi
        Muş Belediyesi 120 çocuk için sünnet şöleni düzenledi
        Malazgirt'te "mobil kanser tarama aracı" taramalara başlandı
        Malazgirt'te "mobil kanser tarama aracı" taramalara başlandı