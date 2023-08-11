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        Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:08
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        Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu
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        MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 184 milyon 301 bin liralık hibe desteği alan 141 kadın, 288 milyon 465 bin lira yatırımla hayalini kurdukları işletmeleri açtı.

        Kentte iş kurmak amacıyla 2013'ten bu yana TKDK Muş İl Koordinatörlüğüne başvuru yapan kadınlardan 141'inin projesi kabul edildi.

        Bu sayede 184 milyon 301 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan kadınlar, kendi öz sermayelerini de ekleyerek 288 milyon 465 bin liralık yatırım yaptı.

        Arıcılık, otel işletmeciliği, hayvancılık gibi alanlarda işletmeler kuran kadınlar, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağladı.

        Aldığı destekle Varto ilçesinde apart otel açan Betül Özkan, AA muhabirine, her zaman doğayla iç içe bir işletme kurmayı hayal ettiğini söyledi.

        TKDK'nin kadın girişimcilere sağladığı avantajları duyduktan sonra proje hazırladığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

        "15 odalı apart otel kurmaya karar verdik. Geçen yıl projemiz onaylandı ve haziranda inşaatın temeli atıldı. 6 ayda tamamladık. Bu yıl mayıs ayında da açılışımızı yaptık. Odalarımızın çoğu doldu. Otelimiz ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta. Otelin maliyeti yaklaşık 9 milyon lira oldu ve bunun 4,5 milyon lirasını TKDK karşıladı."

        TKDK desteği olmasa böyle bir yatırımı yapma imkanının olmadığını anlatan Özkan, "Burada genç girişimci kadınlara sesleniyorum. Varsa böyle bir hayalleri, mutlaka yapsınlar. Devlet desteğiyle işimin patronu oldum. Burada gençlere istihdam da sağlıyorum. Bu işletmeyi kurarak hayalime kavuştum, çok mutluyum. Üç kızım var. Hem onların eğitimiyle hem de işletmemle ilgileniyorum. Otelimizde farklı etkinlikler yapıp istihdamı artırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Devlet desteği olmasa oteli kuramayabilirdim"

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olan 24 yaşındaki Ezgi Aydemir ise TKDK desteğinden yararlanmak için babasının da yardımıyla proje hazırladıklarını dile getirdi.

        Projenin kabul edilmesiyle 2019'da 19 odalı apart otel inşaatına başladıklarını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

        "Proje bedeli 2,5 milyon liraydı. 1,5 milyon lira TKDK destek sağladı. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Otelin doluluk oranı yüzde 100'e yakın. Yaz döneminde yurt dışından gelen gurbetçilerimizden talep oldukça fazla. Hem hayalime kavuştuğum hem de 4 kişiye istihdam sağladığım için mutluyum. TKDK, kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyor. Devlet desteği olmasaydı burayı kuramayabilirdim. TKDK yetkililerine ve bu süreçte yanımda olan babama çok teşekkür ediyorum."

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