Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Muş'taki göl, baraj ve göletlere 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alparslan-2 Barajı'nda yürütülen balıklandırma çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Elazığ'da yetiştirilen balıklardan elde edilen yavruların kentteki su kaynaklarına bırakıldığını söyledi.

        Ekipler tarafından Alparslan-2 Barajı, Alparslan-1 Barajı, Korkut Sulama Göleti, Bulanık Haçlı Gölü ve Varto Hamurpet Gölü'ne 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusunun bırakıldığını belirten Gün, "Su kaynaklarımızda mevcut popülasyonun artırılması amacıyla çalışma yapılmaktadır. Bu projemiz, göletlerimizde ve barajlarımızda üreticilerimizin, balıkçılarımızın faydalanması, ilimizin ekonomisine katkı sağlaması için geliştirildi." dedi.

        Gün, üreticilerin avlanma sezonunda gerekli hassasiyeti göstermesinin, av yasağı dönemlerde de balıkların avlanmamasının önem arz ettiğini ifade ederek, "Şu anda popülasyonu artırmak için bıraktığımız yavrular belli seviyeye gelecek. Gelecek yıl anaç olabilecek ve popülasyona etkisi olacaktır." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır, yapımı süren İmam-ı Şafi Camisi'ni gezdi
        Muş Valisi Çakır, yapımı süren İmam-ı Şafi Camisi'ni gezdi
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Bulanık Müftüsü Gündüz, görevine başladı
        Bulanık Müftüsü Gündüz, görevine başladı
        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, köy okullarını ziyaret etti
        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, köy okullarını ziyaret etti
        Muş Belediyesi çiçek ve süs bitkileri yetiştirmek için sera kurdu
        Muş Belediyesi çiçek ve süs bitkileri yetiştirmek için sera kurdu
        Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Muş'ta İlköğretim Haftası kutlandı