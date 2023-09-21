Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Dededen kalma su değirmeninde para geçmiyor

        YAHYA SEZGİN - Muş'un Varto ilçesinde yaklaşık 160 yıl önce kurulan su değirmeninde 35 yıldır buğday öğüten Cemal Düzgüner, atalarından kalma, para yerine buğday alma geleneğini de sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dededen kalma su değirmeninde para geçmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAHYA SEZGİN - Muş'un Varto ilçesinde yaklaşık 160 yıl önce kurulan su değirmeninde 35 yıldır buğday öğüten Cemal Düzgüner, atalarından kalma, para yerine buğday alma geleneğini de sürdürüyor.

        İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ünaldı köyünde 2 bin 149 rakımdaki Hamurpet Gölü'nde dökülen su kanalı üzerinde inşa edilen tarihi su değirmeni, adeta zamana meydan okuyor.

        Dedesinden kalan ve su kaynağı sayesinde yaklaşık 160 yıldır çarkı dönen değirmende çalışan 72 yaşındaki Düzgüner, gelişen teknolojiye direnerek mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

        Ömrünün yarısını verdiği ilçedeki son su değirmeninde köylülerin getirdiği buğdayı öğüten 5 çocuk babası Düzgüner, bu hizmeti karşılığında para yerine buğday alıyor.

        - "Ben bu dünyadan göçüp gidersem değirmenin taşı dönmeyecek"

        Gençlerin ve çocuklarının bu işle ilgilenmemesi nedeniyle değirmende tek başına çalışan Düzgüner, AA muhabirine, 160 yıldır çarkı dönen su değirmeninin artık eskisi gibi ilgi görmediğini söyledi.

        Düzgüner, köylerde tarımla uğraşanların sayısının azalmasının işlerini azalttığını anlatarak, "Artık buğday öğütmeye çok az insan geliyor. Muş'un son su değirmencisi benim, başka su değirmeni yok. Eskiden 24 saatte 150 teneke buğday öğütüyorduk. Bu değirmen bana dedemden kaldı. Ben de bu dünyadan göçüp gidersem artık bu değirmenin taşı dönmeyecek. Çocuklarım bu işe heves etmedi, hepsi büyük şehirlere göç etti." dedi.

        Su değirmeninde geleneksel yöntemlerle elde edilen unun daha lezzetli olduğunu belirten Düzgüner, şunları kaydetti:

        "Eskiden bu değirmen yılın 12 ayı çalışırdı. Köylüler buğdayı öğütmek için günlerce sıraya girerdi. Artık buğday ekimi de eskisi gibi yapılmıyor. Arada 5-10 teneke getiren oluyor. Su değirmeninde öğütülen buğday ile fabrikada öğütülen buğday arasında çok fark var. Fabrikalar kepeğini ayırıyor. Su değirmeninde çekilen buğday ise tamamen doğal. Buğday öğütmeye gelenlerden para yerine eskisi gibi buğday alıyorum. Ödemenin ölçek usulü yapıldığı su değirmeninde para geçmiyor. Deden kalma ölçekle 20 teneke buğdaydan bir teneke alıyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!

        Benzer Haberler

        Muş'ta devrilen kepçede sıkışan operatör ekiplerce çıkarıldı
        Muş'ta devrilen kepçede sıkışan operatör ekiplerce çıkarıldı
        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı
        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı
        Muş'ta silajlık mısırın hasadına başlandı
        Muş'ta silajlık mısırın hasadına başlandı
        Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
        Muş'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
        Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı