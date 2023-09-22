Muş'ta kadınların yayladaki süt sağım mesaisi sürüyor

Muş'un Varto ilçesinde kadınların yayladaki süt sağım mesaisi devam ediyor.

Oğlakçı köyünde geçimini hayvancılık yaparak sağlayan kadınlar, her gün yorucu yolculuğun ardından küçükbaş hayvanlarının otlatıldığı yaylaya çıkıyor.

Burada keçi ve koyunların sağımını yapan kadınlar, elde ettikleri sütten yaptıkları peynir, tereyağı gibi ürünlerin bir kısmını kışlık ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satarak gelir elde ediyor.

Kadınlardan Nafiye Eroğlu, sonbaharın gelmesiyle yayladaki mesailerinin son günlerine yaklaştıklarını söyledi.

Her gün süt sağmak için yaylaya geldiklerini anlatan Eroğlu, "Yazın 200 koyundan yaklaşık 50 kilogram süt sağarken, şu an sadece keçileri sağdığım için 15 kilogram süt alabiliyorum. Elde ettiğim sütle kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bahara kadar tüketmeye çalışıyoruz. Koyunların hamilelik sezonu yaklaştığı için süt verimi azaldı." diye konuştu.