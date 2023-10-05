Muş'ta sağanak nedeniyle derede biriken taşlar temizleniyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde sağanak nedeniyle taşların biriktiği derede temizlik çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Güzelbaba köyünün Karadere mezrasında dün gece etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında taşlar birikti.

Köylülerin haber vermesi üzerine Malazgirt Kaymakamlığı tarafından olası taşkınların önlenmesi için deredeki taşların temizlenmesine başlandı.

Köyü ziyaret eden Kaymakam Göksu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göksu, "Kaymakamlık olarak ilerleyen günlerde yağışların sele dönüşmemesi için dereye biriken taşların temizliğini başlattık. Çok şükür sel ve su taşkını çok ucuz atlatıldı. Köylülerimizden aldığımız bilgiye göre 4 hayvanımız telef olmuş. Olayı duyar duymaz ekipleri buraya seferber ettik." diye konuştu.