Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta sağanak nedeniyle derede biriken taşlar temizleniyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde sağanak nedeniyle taşların biriktiği derede temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta sağanak nedeniyle derede biriken taşlar temizleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde sağanak nedeniyle taşların biriktiği derede temizlik çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Güzelbaba köyünün Karadere mezrasında dün gece etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında taşlar birikti.

        Köylülerin haber vermesi üzerine Malazgirt Kaymakamlığı tarafından olası taşkınların önlenmesi için deredeki taşların temizlenmesine başlandı.

        Köyü ziyaret eden Kaymakam Göksu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Göksu, "Kaymakamlık olarak ilerleyen günlerde yağışların sele dönüşmemesi için dereye biriken taşların temizliğini başlattık. Çok şükür sel ve su taşkını çok ucuz atlatıldı. Köylülerimizden aldığımız bilgiye göre 4 hayvanımız telef olmuş. Olayı duyar duymaz ekipleri buraya seferber ettik." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        AK Parti Muş İl Başkanı Emre'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi açık...
        AK Parti Muş İl Başkanı Emre'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi açık...
        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Malazgirt Savaşı alanının tespiti için yapılan kazılarda yaklaşık 700 metal...
        Malazgirt Savaşı alanının tespiti için yapılan kazılarda yaklaşık 700 metal...
        Malazgirt'te pancar üreticilerinin sorunları görüşüldü
        Malazgirt'te pancar üreticilerinin sorunları görüşüldü
        Muş'ta kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler yurt dışına gönderiliy...
        Muş'ta kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler yurt dışına gönderiliy...