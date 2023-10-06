Muş'ta gönüllüler, meme kanserine dikkati çekmek için yürüdü

Muş'ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen "10. Uluslararası Onkoloji Günleri" kapsamında, meme kanserine dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası önünde bir araya gelen ve aralarında 10 ülkeden 120 gönüllünün de bulunduğu grup, şarkılar eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, yaptığı açıklamada, farkındalık yürüyüşüne katılan herkese teşekkür etti.

Muş'ta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Yüce, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sivil toplum kuruluşları, kanser hastaları, bilim insanları ve hemşerilerimizin katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Muşlu hemşerilerimiz var güçleriyle destek verdi. Yürüyüşe 2 bin kişinin üzerinde katılım vardı." dedi.

Ankara faaliyet gösteren Onkoloji Hemşireliği Derneği Başkanı Figen Bay ise arkadaşlarıyla gelerek etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini kaydeden Bay, "Profesörler, hastalar, hasta yakınları bu programa katıldı. Hep beraber güzel bir gün geçirdik. Elimizden geldiğince gruba katılarak sahada yaptıklarımızı göstermeye çalıştık. Burada meme kanseri için farkındalık yürüyüşü yapıldı. Halkın bu konuda bilinçlendirmesi çok önemli." diye konuştu.

Yürüyüş, parkın önünde şarkılar eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.