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        Muş Valisi Çakır'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:57
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        Muş Valisi Çakır'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır mesajında, Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun ve tarih sahnesinde yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın milletçe haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in kurulduğu 29 Ekim 1923'ten itibaren geçen 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, milli savunma, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın güçlü ülkeleri arasındaki yerini aldığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerlere olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam etmekteyiz. Bizler de yüce milletimizin her bir ferdi olarak tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Cumhuriyet'imizi daima daha ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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