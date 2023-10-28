Muş Belediye Başkanı Asya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Asya, milletin en zor durumda, farklılıklarını bir tarafa koyarak birlik ve dayanışma içinde neler başarabileceğinin en güzel örneğini kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile gösterdiğini belirtti.

Cumhuriyet'in Türkiye'yi çağdaş dünyaya ve geleceğe bağlayan en güçlü halka olduğunu kaydeden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimiz, bugünkü modern ve demokratik değerlere dayanan güçlü devlet ve toplumsal yapımızın temelindeki en önemli harçtır. Ülkemizin dünya devletleri arasında günümüzde edindiği saygın ve güçlü konumun, 100 yıllık Cumhuriyet'imizin başarılarının bir ürünü olduğu kuşkusuzdur. Ülkemizin Cumhuriyet'in ilanı ile gelen kazanımlarını her geçen gün daha da ilerletmesini gururla izliyoruz. Cumhuriyet'imiz, arkada bıraktığı 100 yılda çok büyük başarılara imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, şanlı tarihini, gelenek ve kültürünü, inancını her daim muhafaza ederek bu günlere gelmiştir."

Bu başarıları sürekli kılmanın, sosyal hukuk devleti mücadelesini ve milli egemenliği giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmenin en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Asya, şöyle deva etti:

"Bugün hepimize düşen ortak görev, milli değerlere, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti, dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle geleceğe her daim emin adımlarla yürüyecektir. Bu duygularla, Cumhuriyet'imizin 100. yılını yürekten kutluyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyorum."