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        Muş Valisi Çakır, engelli öğrencinin yol talebini gerçekleştirdi

        Muş Valisi Avni Çakır, 14 yaşındaki serebral palsili öğrencinin, okula gitmek için evinin yolun asfaltlanması talebini yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:02
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        Muş Valisi Çakır, engelli öğrencinin yol talebini gerçekleştirdi
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        Muş Valisi Avni Çakır, 14 yaşındaki serebral palsili öğrencinin, okula gitmek için evinin yolun asfaltlanması talebini yerine getirdi.

        Muş'un Varto ilçesine 85 kilometre mesafedeki Karaköy köyünde yaşayan 14 yaşındaki Bejna Fırat, evlerinin yolunun bozuk olması nedeniyle okula gitmekte zorlandığını anlatan bir video çekti. Yolun görüntülerini de içeren videoyu ailesi aracılığıyla Vali Çakır'a ulaştıran Fırat, söz konusu yolun asfaltlanmasını talep etti. Bu talebe kayıtsız kalmayan Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'e yolun yapılması için talimat verdi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede 400 metre uzunluğundaki ev ile ana cadde arasındaki yolu düzelterek kilitli parke taşı döşedi.

        Köye giderek aileyi ziyaret eden Yentür, gazetecilere, Fırat'ın tekerlekli sandalye ile okula rahat gidebilmesi için bir talebi olduğunu söyledi.

        Vali Çakır'ın da bu talep üzerine yolun yapılması talimatı verdiğini anlatan Yentür, "Biz de hemen talimatı yerine getirdik. Sosyal devlet ilkesi gereği her birey çok özeldir. Yatırımın bitmiş olduğu dönemde devletin imkanlarını seferber ederek, Sayın Vali'mizin, devletimizin mesajını iletmek üzere buraya geldik. Bejna Fırat ilkokul öğrencisi. Daha önce ulaşımı sıkıntılıydı, tekerlekli sandalyesiyle gidemiyordu. 400 metrelik yola kilitli parke taşı döşeyerek Bejna'nın okula gidiş gelişini kolaylaştırdık." diye konuştu.

        Bejna Fırat, evlerinin yolunun bozuk olduğunu belirterek, "Araçla okula gidemiyordum. Evimin önünden video çektim ve Sayın Vali'mize gönderdim. 'Yolumu yaparsanız çok sevinirim, okula gidemiyorum.' dedim. Şu an çok mutluyum. Teşekkür ederim." dedi.

        Baba Mazhar Fırat da "Bejna, okula gitmek istiyordu ama yollardan dolayı servis kapıya gelemediği için gitmekte zorlanıyordu. Sayın Vali'miz konuyla ilgilendi ve yolumuzu yaptırdı. Bejna artık rahatlıkla okula gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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