Van, Muş ve Hakkari'deki kayak merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Van, Muş ve Hakkari'de hafta sonunu fırsat bilenler, kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Van'da etkili olan karın ardından güzel havayı değerlendirmek isteyenler, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'ne gitti.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerinde kurulu merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarasına karşı kayak yapma imkanı buldu.

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan merkezde, çocuklar da kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

- Muş

Muş'ta kente 8 kilometre mesafedeki 2 bin 300 rakımlı Güzeltepe Dağı'ndaki kayak merkezinde de yoğunluk yaşandı.

Aileleriyle merkeze gelen kayakseverler, 1300 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yaptı, çocuklar da kızaklarla kaydı.

Tesis işletmecisi Bahri Sönmez, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığını belirtti.

Geçen yıllara oranla karın geç yağdığını dile getiren Sönmez, "Hafta sonu olduğu için vatandaşlarımız kayak yapmaya geliyor ve güzel zaman geçiriyor. Biz de en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

İzmir'den yarıyıl tatilini geçirmek için Muş'a gelen Seher Fidan ise "Son günlerde çok fazla kar yağdı. Bugün merkeze gelerek kayak yapmak istedik. Çok güzel bir yer. Daha önce genellikle diğer kayak merkezlerine gidiyorduk. Bu yıl buradayız. Çok memnunuz." diye konuştu.

Muş'ta görev yapan doktor Esma Çolakoğlu da kayak merkezinde büyük bir yoğunluğun yaşandığını, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların merkeze geldiğini söyledi.

- Hakkari

Hakkari kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı, dün etkili olan yağışın ardından 2 metreyi aştı.

Kentin yanı sıra çevre illerden gelenler, kayak takımları ve snowboardlarla kaymanın keyfini yaşadı. Aileleriyle gelen çocuklar da kızaklarla kayarak eğlendi.

Osmaniye'den gelen İsmail Toprak, ailesiyle kayak merkezinde tatili değerlendirdiklerini belirterek, "Çok mutluyuz. Bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güzel bir imkan. Ortam çok iyi. Çukurova bölgesinden geldiğimiz için daha önce bu kadar kar görmemiştik. Eşim de ilk kez kar gördü. Çok eğleniyoruz." dedi.