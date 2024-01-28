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        Muş'ta yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Muş'un Varto ilçesinde yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:54 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:54
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        Muş'ta yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Muş'un Varto ilçesinde yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçeye 40 kilometre mesafedeki Karaköy köyünde 17 yaşındaki epilepsi hastası gencin nöbetlerinin artması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine köye yönlendirilen sağlık görevlileri, yoğun kar ve tipiye rağmen İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla gence ulaştı.

        Evde müdahalesi yapılan ve Varto Devlet Hastanesi'ne götürülen hasta, nöbetlerinin sürmesi nedeniyle Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan ilçeye bağlı Haksever köyünde de yüksek ateş şikayeti olan 6 yaşındaki çocuğu yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, yardım talebinde bulundu.

        Zorlu çalışma sonucu köye giderek duruma müdahale eden sağlık ekibi, çocuğu ambulansla Varto Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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