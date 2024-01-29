Muş'ta kadınlar Köy Yaşam Merkezlerinde sosyalleşiyor Muş'ta Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ağaçlık köyünde kurulan Yaşam Merkezinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Muş'ta Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ağaçlık köyünde kurulan Yaşam Merkezinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında merkeze bağlı Ağaçlık köyünde kullanılmayan okul binası 2 yıl önce Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü.

Kurslara katılan köydeki kadınlar, çeşitli alanlarda hem el becerilerini geliştirip meslek ediniyor hem de ürettiklerini satarak kazanç sağlıyor.

Usta öğretici Söylemez Esmer, kursa katılan kadınların perde dikmeyi öğrendiklerini söyledi.

Kursiyerlere nakış eğitimi de verdiklerini belirten Esmer, "Burada sadece nakış değil elbise dikmeyi de öğretiyoruz. Burada yaptıkları ürünleri satıp aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Bunun yanı sıra çocuklarının çeyizlerini de hazırlama fırsatı buluyorlar. 14 öğrencimiz var. Kursumuz 9 ay devam ediyor. Burada okuma yazma öğrenen kadınlarımız da var. Köydeki kadınlar zamanlarının büyük bölümünü burada geçirip sosyalleşiyor." diye konuştu.

Merkezdeki dikiş nakış kursuna katılan 3 çocuk annesi Aynur Yılmaz ise "Burada çok güzel işler öğrendik. Buraya sadece dikiş için gelmiyoruz. Çok güzel bir ortam var. Burada öğrendiklerimizle birçok iş yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Bize çok faydası oluyor." dedi.