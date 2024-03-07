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        Muş'ta Gençlik Merkezi'ndeki kadınların yaptığı ürünler sergilendi

        Muş'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:51
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        Muş'ta Gençlik Merkezi'ndeki kadınların yaptığı ürünler sergilendi
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        Muş'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

        Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınların ürettiği ürünlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Açılışa katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaklaşık 4 ay devam eden kurslardaki kadınların el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiğini söyledi.

        Birbirinden güzel ürünlerin yapıldığını belirten Çakır, "Amacımız kadınlarımızın, gençlerimizin bu kursları değerlendirmesi. Hem sosyalleşmelerini hem de farklı alanlardaki eğitim programlarına katılarak yeteneklerini artırmalarını hedefliyoruz. Muş'ta da tüm kurslarımıza güzel bir ilgi var. Amacımız bu kapsamda kadınlarımızı, gençlerimizi kurslarla tanıştırmak. Bu kurslarla onların yeteneklerini üst seviyeye taşımak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise yaklaşık 4 ayda açılan 40 kursa 1500 kişinin katıldığını belirterek, "Buradaki amacımız gençlerimiz, çocuklarımız spor yaparken, anneleri de boş vakitlerini sanatla kültürle değerlendirsin. Tüm eserler Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzün bünyesinde malzeme tedariki yaptığımız kursiyerlerimizin çalışması." dedi.

        Serginin açılışına Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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