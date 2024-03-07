Muş'ta jandarma ekiplerinden VEDAŞ çalışanlarına trafik eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) çalışanlarına trafik eğitimi verdi.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün eğitim salonunda gerçekleşen eğitimde, trafik kuralları, olası kazalardan kaçınma ve kaza sonrasında yapılması gerekenler hakkında çalışanlar bilgilendirildi.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, çalışanlarının görevleri gereği sürekli trafikte olduklarını belirtti.

Faaliyetleri nedeniyle bir trafik kazasının yaşanmasını, personele ve vatandaşa zarar gelmesini istemediklerini dile getiren Coşar, şöyle konuştu:

"Göreve özel araçlarımızı kullanan tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşen eğitimin, işin ciddiyetini bir kez daha hatırlatması açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitim sırasında izlediğimiz trafik kazalarının oluş sebebi, kaza anları ve kazaların sonuçlarına ilişkin videolar bize bir kez daha hatırlattı ki dikkatte hayat var. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum."