Bulanık'ta "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinliği düzenlendi

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AFAD, Kızılay, Yeşilay, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından Bulanık Meslek Yüksekokulu bahçesinde açılan stantları gezdi.

Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, yaptığı açıklama, stantlara vatandaşın ilgi gösterildiğini belirtti.

Öğrencilerin uzman kişilerden bilgiler aldığını ifade eden Yuca, "Bu stantlarımızı çevreye yakın öğrencilerimiz de ziyaret etti. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Gün boyu açık kalan stantlara, öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.