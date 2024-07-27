Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 9. yılında Malazgirt'te anıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 9 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığınca saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Saldırının yaşandığı yere çocuklarla karanfil bırakan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk milletinin her devirde güven ve huzur verdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin milletin desteğiyle bölgede güçlü mücadeleler verdiğini belirten Çakır, şunları kaydetti: "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktası artık emin belde, emin yuva haline geldi. Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Bölgelerimiz terörün yıkıcı etkilerinden uzak kaldı. Bu başarılarımızın arkasında yavrularımızın bayrağımızı gururla dalgalandırması, şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin korunması yatıyor. Vatanımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, bayrağımızın daima dalgalanması, birlik ve beraberliğimizin daima sürmesi en büyük meselemizdir. Gelecek nesillere güçlü, huzurlu ve müreffeh bir ülke bırakmak en büyük hedefimizdir. Allah'a şükürler olsun ki bugün burada milletimizle birlikte, bu hedefe doğru ilerliyoruz."