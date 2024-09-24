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        Muş'ta kaybolan lise öğrencisini arama çalışması sürüyor

        Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:54
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        Muş'ta kaybolan lise öğrencisini arama çalışması sürüyor
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        Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

        Merkeze bağlı Elçiler köyündeki evinden 2 gün önce çıkan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den haber alamayan ailesi, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

        Jandarma ekipleri, bot ile suda arama çalışması yürütürken, çevre illerden destek amacıyla dalgıç ekipleri talep edildi.

        Bingöl'ün son görüntüsü, pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        Galeri

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