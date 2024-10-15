Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta elma hasadından 25 milyon lira gelir beklentisi

        Muş'ta 4 bin 512 dönümlük alanda yetiştirilen elmanın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta elma hasadından 25 milyon lira gelir beklentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta 4 bin 512 dönümlük alanda yetiştirilen elmanın hasadına başlandı.

        Merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde düzenlenen hasat programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, kentin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

        Meyvecilik alanında da kentte önemli bir üretimin yapıldığını belirten Çakır, son zamanlarda katıldıkları hasat programlarının imkan verildiği zaman nelerin başarılabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu vurguladı.

        Meyveciliğin ekonomiye de büyük katkısının olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Burada 4 bin 512 dönüm alanda elma üretimi var. Muş, 5 ilçe ve 368 köyle geniş bir coğrafya. Türkiye'nin en verimli nehirlerinden bir tanesi elma bahçesinin yanından geçiyor. İrili ufaklı onlarca akarsuyumuz ve göletimiz var. Dolayısıyla hiçbir mazeretimiz yok. Allah üretene her zaman karşılığını verir."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise Muş'un tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Meyvecilik konusunda da iyi konuma geldiklerini anlatan Gün, "İlimizde 4 bin 512 dönüm alanda elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl hem iklim koşulları hem de toprak yapısından dolayı iyi bir hasat alındı. 1650 tonun üzerinde ürün hasadı ve ekonomiye 25 milyon liralık katkı öngörüyoruz. Hasadın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Çakır ve beraberindeki heyet elma topladı.

        Programa İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor

        Benzer Haberler

        Köyünde 1 kovanla arıcılığa başladı, bu sene 1 ton bal hasadı yaptı
        Köyünde 1 kovanla arıcılığa başladı, bu sene 1 ton bal hasadı yaptı
        Malazgirt'te "IPARD III Programı 2021-2027 Toplantısı" düzenlendi
        Malazgirt'te "IPARD III Programı 2021-2027 Toplantısı" düzenlendi
        Van Gölü ve Muş Ovası, sulak alanlarıyla göçmen kuşlara yuva oluyor
        Van Gölü ve Muş Ovası, sulak alanlarıyla göçmen kuşlara yuva oluyor
        Kaplıcada boğulan baba ve oğlu toprağa verildi
        Kaplıcada boğulan baba ve oğlu toprağa verildi
        Malazgirt'te tüp patlayan iş yerinde hasar oluştu
        Malazgirt'te tüp patlayan iş yerinde hasar oluştu
        Muş'ta çocuklar, "Amatör Spor Haftası" etkinliklerinde doyasıya eğlendi
        Muş'ta çocuklar, "Amatör Spor Haftası" etkinliklerinde doyasıya eğlendi