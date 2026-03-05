Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş Valisi Çakır, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar yaptı

        Muş Valisi Avni Çakır, koruyucu aileler ve yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar yaptı

        Muş Valisi Avni Çakır, koruyucu aileler ve yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

        Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle Öğretmenevinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İftardan sonra konuşan Vali Çakır, çok özel bir iftar sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.

        "Bizlere emanet edilen yetim ve öksüz yavrularımız ile onlara anne babalık eden koruyucu ailelerimizle bir aradayız." diyen Çakır, şöyle konuştu:

        "Burada çocuklar cıvıl cıvıl olunca iftarımızın bereketi de neşesi apayrı oluyor. Yetimi korumak, kollamak, onun hakkını en üst seviyede tutmak güzel bir davranış. Cenabı Allah'ın Kur'an'da da bizlere emrettiği bir talimat ve bir emirdir. Dolayısıyla bizlere düşen, devlet olarak bu yavrularımızı koruyup kollamak ve yoksun kaldıkları her şeyi fazlasıyla onlara sunmaktır. Yavrularımızın hepsinin yüzü gülüyor. Maddi ihtiyaçları bir şekilde karşılanabiliyor ancak manevi anlamda da onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle onlara abi, anne, baba, amca ve dayı şefkatiyle yaklaşmaya çalışıyoruz."

        Çakır, "Onların yarın kendi ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durabilmeleri için geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlıyoruz. Bugün burada düzenlenen bu yemekte Kızılay da bizlere büyük destek verdi. Kızılay ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kızılay, her zaman yetimin ve garibanın dostu olmuş, yüzyılı aşkın süredir hayır hizmetlerinde öncü bir kurumdur. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin." dedi.

        İl Müftüsü Nurullah Koçhan'ın da dua ettiği programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Adalet Komisyonu Başkanı Ekrem Hilmi Tarçın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, Türk Kızılay Şube Başkanı Gülbay Gümüştekin ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Muş'ta besiciler baharı beklerken yeniden kışa geldi
        Muş'ta besiciler baharı beklerken yeniden kışa geldi
        Hasköy'de tilkilerin dron ile imtihanı
        Hasköy'de tilkilerin dron ile imtihanı
        MGC Başkanı Özbey'den yerel yönetimlere çağrı: "Meclis kararları yerel bası...
        MGC Başkanı Özbey'den yerel yönetimlere çağrı: "Meclis kararları yerel bası...
        Muş'ta fırtına nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta fırtına nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta kapanan tüm köy yolları ulaşıma açıldı
        Muş'ta kapanan tüm köy yolları ulaşıma açıldı
        Muş'ta 2 bin 216 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Muş'ta 2 bin 216 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi